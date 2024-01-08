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Ürdün Kralı Abdullah’tan Blinken’e Gazze uyarısı

HABER MERKEZİ
Ürdün Kralı Abdullah’tan Blinken’e Gazze uyarısı
ÖNCEKİ gün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan'ın ardından dün Ürdün'ü ziyaret etti. Blinken Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Kral Abdullah görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatının devam etmesinin "felaketle sonuçlanacağı" konusunda Blinken'ı uyardı ve Washington'a önemli bir rol düştüğünü söyledi. ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "Gazze Şeridi'ndeki saldırının derhal sona erdirilmesi, bölgedeki sivillerin korunması, Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli, kalıcı insani ve tıbbi yardım ulaştırılması gerektiğini" vurguladı.
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