İzmir’de 1 Kasım’da KPSS heyecanı: ESHOT’tan kritik ek sefer ve ulaşım düzenlemesi!

ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, adayların mağduriyet yaşamaması için toplu ulaşımda kapsamlı tedbirler aldı. ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sınav sabahı yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek adına kritik hatlara ilave servisler tahsis edildi.

596 NUMARALI HATTA ÖZEL DÜZENLEME

Adayların sınav merkezlerine ulaşımını en kolay şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla özellikle yoğunluk beklenen güzergahlarda planlama yapıldı. Bu kapsamda, 596 numaralı Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Aktarma Merkezi hattı başta olmak üzere kritik hatlar, sınav saatlerine ve adayların yoğunluk saatlerine birebir uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlendi.

AKTARMA MERKEZLERİNDE EK SERİNLER DEVREDE

Kent genelindeki aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğunun artacağı göz önünde bulundurularak ilave araçlar hazır bekletilecek. Sınav sabahı erken saatlerde yola çıkacak memur adaylarının herhangi bir aksaklık yaşamaması için sefer sıklıkları artırılırken, yetkililer adayların sınav merkezlerine zamanında varabilmeleri adına güncel hareket saatlerini ESHOT'un resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu.