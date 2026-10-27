Haberler İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti’den istifasını duyurdu: “Susmayı değil, onurumu seçtim” Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti’den istifasını duyurdu: “Susmayı değil, onurumu seçtim” Yeni Parti’den istifa eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, parti içindeki yönetim anlayışını ve il başkanlığı seçim sürecini sert bir dille eleştirdi. İl başkan yardımcısının tutumunun istifasında etkili olduğunu belirten Erdoğan, “Makamımı korumak için susmayı değil, onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim” dedi. SABAH









Yeni Parti'den ayrılan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, istifa kararının ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, parti yönetiminin demokratik temsil konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu. BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

İstifa kararında etkili olan son gelişmenin ise il başkanlığı seçimi sırasında yaşandığını belirten Erdoğan, oy kullanma sürecini takip etmek üzere bulunduğu ilçe binasında İl Başkan Yardımcısı Gülden Aslı Değirmenci'nin kendisine yönelik tavrını anlattı. Değirmenci'nin kendisine yüksek sesle binayı terk etmesini söylediğini öne süren Erdoğan, yaşanan tartışmanın ardından parti binasından ayrıldığını ve aynı gün istifa kararı aldığını açıkladı. HALKIN TEMSİL İRADESİNE SAYGISIZLIK

Söz konusu davranışın yalnızca kendisine değil, Karaburun halkının temsil iradesine de saygısızlık olduğunu savunan Erdoğan, "Makamımı korumak için susmayı değil, onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim" ifadelerini kullandı. İLKELER KÜRSÜDE, ÇELİŞKİLER SAHADA…!

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Her şeye rağmen bugüne kadar ayrıldığım partinin zarar görmemesi adına sustum. Ancak hakkımda yürütülen gerçek dışı iftiralara, asılsız söylemlere ve İzmir İl Yönetimi'nin seçiminde yaşananlara karşın bu haksızlığa sessiz kalınmasına daha fazla göz yummam mümkün olmadığından, bu açıklamayı yapmak şahsım adına bir zorunluluk hâline gelmiştir. Siyasette söz vermek kolaydır; asıl mesele o sözün arkasında durabilmektir. Kürsülerden demokrasi söylemiyle mesaj vermek kolaydır; asıl marifet, o demokrasiyi kendi örgütünde, yönetiminde ve uygulamalarında yaşatabilmektir." İfadelerini kullandı.

SÖYLEM İLE UYGULAMA ARASINDA DERİN ÇELİŞKİ

Yeni Parti Genel Başkanı, kongre sonrasında Meclis kürsüsünden şu açık iradeyi ortaya koymuştu: "Bir ilçede aday seçilmişse o aday önemli bir güç elde etmiştir. Ancak bu gücü eline alıp 'Listemi kendim yaptım, bundan sonrasına karışmam' diyerek ilçeyi dışlayan, kucaklamayan bir anlayışa girerse Genel Başkan onun arkasında değil, karşısında olacaktır. Ertesi gün bir araya gelinmesini, ilçeyi kucaklayacak ortak bir yönetim listesi oluşturulmasını istiyorum." Yeni Parti Genel Başkanının bu sözleri örgüt içi demokrasiye dair açık bir siyasi taahhüttü. Ancak ilçe ve il seçimlerinde yaşananlar, söylem ile uygulama arasındaki derin çelişkiyi gözler önüne serdi. Benim Karaburun Belediye Başkanı olarak 5 Ekim 2026 tarihinde Yeni Parti İzmir İl Başkanlığı'na vermiş olduğum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e de WhatsApp üzerinden ilettiğim tespit ve uyarıların parti tarafından dikkate alınmadığını gördüm. VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Bir belediye başkanı olarak, görev yaptığım ilçenin yönetiminde temsil edilmemem bir yana; ilçemde seçim süreçlerinde şahsıma karşı çalışan, başkanlığım ve yaptığım işler nedeniyle şahsım hakkında olumsuz söylem ve davranışlarda bulunan kişilerin ilçemde partimize emek veren onlarca kişi varken ilçe yönetimine alınmasına itiraz ettim. İl başkanlığına verdiğim dilekçede; Üyelik kayıtlarındaki şaibeleri, delege seçimlerinde mevcut yönetimde ilçe sekreteri ve saymanlığı yapanların görevlerinden istifa edip partiyi yalnız bırakanların kendi adaylıklarını ve tamamen kişisel çıkarlarla yapılan çalışmaları bu hukuksuzlukların düzeltilmesi ve genel merkeze iletilmesi için bildirdim. Bunun üzerine; Genel Merkezden yanıma gelen iki milletvekili, yanlışlığın düzeltileceğini ve söz konusu iki yöneticinin yönetimden çıkarılacağını ifade etti. Ben de tek bir şart koydum: Bu düzeltme, il kongresi yapılmadan önce gerçekleştirilecekti. Ancak verilen söz tutulmadı. Hata düzeltilmediği gibi İl Başkanlığına verdiğim dilekçede belirttiğim gibi Ordu Milletvekili Seyit Torun'un 2019-2024 yıllarında Altınordu ilçesinde meclis üyesi yaptığı yakını Resul Güreşçi'nin eşi Derya Güreşçi Karaburun ilçesine yerleşeli 2 yıl olmasına ve bu ilçede yıllarca bütün zorluklara rağmen emek veren partililerimiz bulunmasına rağmen meclis üyelerinin ve benim dik duruşumuz ve baskıya boyun eğmememiz karşısında ilçe yönetimine yerleştirilememiş fakat il kongresi sonrasında yönetimde 1. yedek olarak il yönetiminde yer verilerek değişmesini umut ettiğimiz zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü gösterdi.