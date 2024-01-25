Terörle mücadelemiz Türkiye ile işbirliğinde sürecek

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Billström, "TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO'da yakın işbirliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu" diye konuştu.

ÖTE yandan İsveçli mevkidaşı ile İsveç'in NATO üyelik sürecini görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye TBMM'nin İsveç'in üyeliğine onay veren oylamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan ile İsveçli mevkidaşı Henrik Landerholm, Washington'da bir araya geldi. ABD'nin İsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmasını güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Sullivan, TBMM'de İsveç'in üyeliğine onay verilmesini ABD olarak takdirle karşıladıklarını belirtti. Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.