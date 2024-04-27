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Filistin’e destek verdiler

Güney California Üniversitesi’nde mezuniyet töreni iptal edildi

HABER MERKEZİ
Filistin’e destek verdiler
LOS Angeles'taki Güney California Üniversitesi'nde (USC) mezuniyet töreni iptal edildi. Los Angeles Times'ın haberine göre, ülke geneline yayılan "Gazze'ye destek" gösterileri nedeniyle İsrail'i protesto eden 93 öğrenci ile akademisyenlerin gözaltına alındığı USC'den mezuniyet törenine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Müslüman karşıtı grupların başlattığı kampanya sonucu, "2024 Okul Birincisi" Müslüman kız öğrenci Asna Tabassum'un mezuniyet konuşmasının "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildiği USC'de, mayıstaki ana mezuniyet töreninin yapılmayacağı da belirtildi. Yaklaşık 65 bin kişinin katılabildiği törenin "yeni güvenlik tedbirleri" nedeniyle iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer mezuniyet programlarının devam edeceği belirtildi.
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