Amerikan polisinin sert müdahalesini eleştirdi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine karşı polisin sert müdahalesi karşısında dehşete kapıldığını belirtti. Albanese, bu durumun olabildiğince kötü bir gerçeklik olduğunu vurguladı. Albanese, öğrencilerin ve akademisyenlerin güvende olması gerektiğine işaret ederek "Gazze'de soykırım son bulsun. Adalet ve akıl üstün gelsin" değerlendirmesinde bulundu. ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.