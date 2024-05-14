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Putin, Rusya Savunma Bakanı’nı görevden aldı

HABER MERKEZİ
Putin, Rusya Savunma Bakanı’nı görevden aldı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu görevden alarak, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Putin, Şoygu'nun yerine eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'u önerdi. Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vladimir Putin 'Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Hakkında' kararnameyi imzaladı. Sergey Kuzhugetovich Şoygu'yu Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Bu Kararname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" denildi. Rus medyası, Putin'in Şoygu'nun yerine eski Başbakan Yardımcısı Belousov'u önerdiğini duyurdu.
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