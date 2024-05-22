‘UCM’nin tutuklama talebi Netanyahu ve Biden’ı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri başvurusunu 'rezalet' olarak değerlendirdi. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım aylardır sürerken binlerce kadını ve çocuğu öldüren İsrail'e karşı dünya genelinde ses yükselmeye devam ediyor.

BAŞARISIZ OLACAKMIŞ!

ABD Başkanı Joe Biden, "Amerikan Yahudileri Mirası Ayı" için Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte yine fiyasko bir konuşmaya imza attı. Biden, "UCM savcısının İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılması için yaptığı başvuru rezalettir. Açıkça ifade etmeme izin verin, savcı ne ima ederse etsin, İsrail ile Hamas arasında hiçbir denklik yoktur. Güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman İsrail'in yanında yer alacağız" dedi.

Biden, İsrail ile Hamas'ın bir tutulmasının söz konusu dahi olmadığını ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Khan'ın başvurusunun bir 'adalet rezaleti' olduğunu belirterek şunları söyledi: UCM savcısı Karim Khan'ın İsrail'in demokratik yollarla seçilmiş liderleri hakkında tutuklama emri çıkarılması yönündeki çirkin kararı, tarihi boyutlarda ahlaki bir rezalettir. Bu karar uluslararası mahkemeye sonsuza kadar sürecek bir utanç damgası vuracaktır. Ne büyük bir adalet rezaleti. Ne büyük bir rezalet. Savcının bana ve İsrail Savunma Bakanı'na yönelik saçma sapan suçlamaları, İsrail'in temel meşru müdafaa hakkını inkar etme girişiminden ibarettir. Sizi bir konuda temin ederim ki bu girişim tamamen başarısız olacaktır."