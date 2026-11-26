Haberler Spor CANLI: BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA? | Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman? CANLI: BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA? | Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İlk 8 hedefini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrildi. Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ilk 8 yarışında avantaj elde etmek için galibiyet peşinde. Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayın kanalı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK ÜMİT AKDAĞ Beşiktaş'ta Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde kadrodaki tek eksik isim belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, aldığı iki maçlık ceza nedeniyle bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip, kritik karşılaşmaya bu eksikle çıkacak.