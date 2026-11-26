UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrildi. Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ilk 8 yarışında avantaj elde etmek için galibiyet peşinde. Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayın kanalı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK ÜMİT AKDAĞ
Beşiktaş'ta Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde kadrodaki tek eksik isim belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, aldığı iki maçlık ceza nedeniyle bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip, kritik karşılaşmaya bu eksikle çıkacak.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak. TSİ 20.45'te başlayacak mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Siyah-beyazlıların Hapoel Beer-Sheva karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i de belli oldu. Beşiktaş'ın mücadeleye şu kadroyla başlaması bekleniyor:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Cerny, Miretti, Orkun, Trossard, Vlahovic.