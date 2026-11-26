UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya ile kritik mücadeleye çıkmaya hazırlanırken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Taraftarlar, bordo-mavili ekipte forma giyemeyecek isimleri ve karşılaşmanın tüm ayrıntılarını araştırıyor. İşte CSKA Sofya – Trabzonspor maçının muhtemel kadroları ve merak edilenler...
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak CSKA Sofya – Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe yani bu akşam saat 23.00'te başlayacak.
Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.
UEFA KONFERANS LİGİ CSKA SOFIA – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 4. haftası kapsamında oynanacak CSKA Sofya-Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.