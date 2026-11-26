UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya ile kritik mücadeleye çıkmaya hazırlanırken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Taraftarlar, bordo-mavili ekipte forma giyemeyecek isimleri ve karşılaşmanın tüm ayrıntılarını araştırıyor. İşte CSKA Sofya – Trabzonspor maçının muhtemel kadroları ve merak edilenler...