SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasındaki güncel bilgileri aktarıyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek. Hastalıklı yapı ile mücadele ediliyor. Somut bilgilere dayalı belgelerle bu süreci yönetiyoruz. Sermaye piyasası çok daha güçlü bir biçimde yoluna devam edecektir. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için sorunlu fonlar karantinaya alınmıştır. Toplam 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir. Merkezi kayıt kurumumuzun verilerine göre 131 fonun tekil yatırımcısı 455 bin 758 kişi olarak belirlenmiştir. Fon Koordinasyon Kurulu 11 kere toplanmış ve çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecinin inceleme sürecine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmektedir.

"TÜM ÖDEMELER YARIN GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK"

Yarın, yani cuma günü itibarıyla olağan tasfiyeye tabi fonlarda nihai tasfiye aşamasına geçilecek. Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ise bazı istisnai durumlar dışında ara ödemelerin tamamlandığı bir aşamadayız. Bundan sonraki süreç, söz konusu istisnalar dışında, olağan tasfiye kuralları çerçevesinde nihai tasfiyeye yönelik olarak yürütülecektir.

Fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibariyle gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır.