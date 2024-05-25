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İran genelkurmayı ön raporunu açıkladı!

HABER MERKEZİ
İran genelkurmayı ön raporunu açıkladı!
İRAN Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza yapmasından sonra başlattığı araştırmaya ilişkin ön inceleme sonuçlarını yayımladı. Raporda, kazaya ilişkin teknik ve genel anlamdaki bilgi ve bulguların toplanarak değerlendirildiği kaydedilerek, bazı verileri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu anlatıldı. Paylaşılan ön değerlendirme raporunda, helikopterin önceden belirlenen rotada yoluna devam ederek uçuş rotasını değiştirmediği, pilotun ise kazadan bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği belirtildi. Raporda, kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.
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