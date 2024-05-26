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ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez yüz yüze görüşecek

HABER MERKEZİ
ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez yüz yüze görüşecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Çinli mevkidaşı Dong Cün ile gelecek hafta Singapur'da ilk kez yüz yüze görüşeceği bildirildi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Austin'in Dong ile Singapur'da 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu'nun marjında yüz yüze görüşeceği kaydedildi. Bu, Austin ile geçen yıl aralıkta göreve atanan Çinli Bakan Dong'un ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Pentagon'un açıklamasında görüşmenin olası içeriğine dair bilgi verilmezken, Austin'in Singapur ve ardından Kamboçya'ya yapacağı ziyaretlerin, "ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ve ortaklarıyla, barış, istikrar ve caydırıcılığa dayalı ortak bölgesel vizyon doğrultusunda ilişkilerini geliştirme çabalarının devamı olduğu" vurgulandı.
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