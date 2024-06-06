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ABD Temsilciler Meclisi UCM’ye yaptırım kararı aldı

HABER MERKEZİ
ABD Temsilciler Meclisi UCM’ye yaptırım kararı aldı
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "yakalama kararı" başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edilen tasarı, UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor. UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
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