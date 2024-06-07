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İspanya, UAD’daki İsrail davasına müdahil olacak

HABER MERKEZİ
İspanya, UAD’daki İsrail davasına müdahil olacak

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor.

'DAHA FAZLA SİVİL ÖLMESİN'

İSRAİL Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı. Albares yaptığı açıklamada, "Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz" dedi. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e karşı bir dava açmış ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti. Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti.

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