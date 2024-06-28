Soykırımcı İsrail Cenin’de katliamlarını sürdürdü

İSRAİL ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına alırken, Cenin kentinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar çıktı. Filistinlilerin evlerine ve taşınmazlarına zarar veren baskında, bölgede patlama ve silah sesleri duyuldu.

GÖZALTINA ALDILAR

İSRAİL güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Cenin'de bir kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Cenin'in yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya, Beytüllahim, El Halil ve Ramallah kentleri de İsrail askerlerinin baskın düzenlediği yerler arasındaydı. İşgal altındaki bölgede bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400'e ulaştı.