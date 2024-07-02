İsrail ordusunda 900 subay emeklilik talebinde bulundu

GAZZE'YE saldırıların başlamasından beri İsrail ordusunda emekli olmak isteyen subayların sayısında görülen artış dikkat çekti. İsrail kanallarında yapılan bir habere göre, 7 Ekim'den bu yana orduda yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde emekli olmak isteyenlerin sayısı 900'e yaklaştı. Emeklilik şartlarının incelenmesi konusunda talepte bulunan söz konusu subayların temel gerekçesi ise 7 Ekim saldırıları ve ordunun gayrimeşru hale getirilmesi. İsrail ordusunda her yıl ortalama yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde 100 ila 120 subay emekli olmak isterken, son bir yılda sayının 9 katına çıkması orduda yeni bir kriz olarak değerlendiriliyor.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜ

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'den yazılı açıklamada ölen kişinin ajansta çalışan Muhammed Mahmud Ebu Şeria isimli bir gazeteci olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 153'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Ebu Silmiyye dahil alıkoyduğu 50 Filistinliyi serbest bıraktı.