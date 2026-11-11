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Başkan Erdoğan COP32'den dünyaya seslendi! 'Gazze'de sadece soykırım değil çevre kıyımı yaşandı'

6 kıtadan 95 ülke ve 102 lider, dünyanın geleceği için Antalya’da buluştu. Başkan Recep Tayip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuşuyor. Bizim başka gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur diyen Başkan Erdoğan, 'İklim değişikliği ile mücadelede mesuliyetlerimizi layıkıyla yerine getiriyor, sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret ediyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan COP32’den dünyaya seslendi! Gazze’de sadece soykırım değil çevre kıyımı yaşandı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuşan Erdoğan, dünya liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hitabına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile katılımcı devlet ve hükümet başkanlarını selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, "Yeşille mavinin iç içe geçtiği, Akdeniz'in incisi güzel Antalya'mıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz." dedi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek istişarelerin ve alınacak kararların hem katılımcı ülkeler hem de tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, organizasyon sürecine katkı sunan isim ve ülkelere teşekkür etti.

Hazırlıklara sağladığı güçlü destekten dolayı BM Genel Sekreteri Guterres'e şükranlarını sunan Erdoğan; COP31 için geliştirilen özgün ortaklık modeline verdikleri katkı dolayısıyla Avustralya Başbakanı Albanese'ye, önceki zirvelerden edindikleri deneyimleri aktaran Brezilya ve "can Azerbaycan"a teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, şöyle devam etti;

Türkiye olarak COP Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. COP31'i gerek çalışma ve etkinlik alanları gerekse kapsam ve içerik bakımından Anadolu'nun zenginliğini yansıtacak şekilde tasarladık. Mavi ve yeşil bölgedeki salonlara tarihimizdeki büyük şahsiyetlerin, kültür mirasımızın eşsiz güzelliklerinin, tabiat varlıklarımızın isimlerini verdik. Barış adasından sıfır atık köylerine, sergi ve panellerden açık hava etkinliklerine, söyleşilerden film gösterileri, uygulama atölyeleri ve canlı performanslara kadar konferansın en verimli şekilde geçmesi için özel bir gayret gösterdik.

Düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarını bütüncül bir biçimde uygulayarak COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. 'Dünya Ortak Evimiz' temasıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasının ödüllerini de inşallah 14 Kasım'da takdim edeceğiz. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e emek veren tüm kurumlarımızı, katkı sunan herkesi bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyor, inşallah sizlerin de destekleriyle bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum.

"BAŞKA GÖKYÜZÜMÜZ, BAŞKA ORMANIMIZ YOK"

Çevre duyarlılığı bütün kadim medeniyetlerin, bütün köklü kültürlerin, bütün dinlerin ortak hassasiyetlerinden biridir. İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür. Şunu da açık açık söylemek isterim ki bizim başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle belki de tarihinin en derin varoluş krizlerinden birini yaşıyor. Küresel ısınmadan biyolojik çeşitliliğin yok olmasına, doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesine, ekolojik tahribattan ani ve yıkıcı iklim hadiselerine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz. Yanan bir ormanın, kuruyan bir ırmağın, kirlenen bir denizin, kesilen bir ağacın gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Akdeniz havzasından Afrika'ya, Asya'dan Pasifik'in küçük ada devletlerine kadar hiçbir ülke bundan azade değildir.

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