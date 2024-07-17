Gazze kasabından çadır kent katliamı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı sürüyor. İsrail güçleri, Han Yunus'ta çadır kentlerin yakındaki bir alana hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 13 Filistinli daha hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 38 bin 700'ü aştı. Gazzeli yetkililer İsrail'in, saldırılarında yasaklı silah kullandığını açıkladı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde art arda saldırılar düzenledi.

OKULU DA VURDU

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir araca hava saldırısı yapıldı. Saldırı Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin yaşadığı çadırların yakınında gerçekleşti. 13 Filistinli hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bir okulu da vurdu. Saldırıda 15 kişi öldürüldü. Çok sayıda kişi yaralandı. Nuseyrat Mülteci kampını bombalayan İsrail güçleri 11 kişiyi daha öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Zavaide bölgesindeyse İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Refah'ta 4, Gazze'de 2 Filistinli katledildi. Yasaklı silah kullanarak 48 saat içinde 320 Filistinli öldürüldü.

48 SAATTE 320 CAN

GAZZELİ yetkililer İsrail'in yasaklı silah kullanarak 48 saat içinde 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" belirtildi. Bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği ifade edildi.