Emlak vergisinde muafiyet maratonu! 15 soruda tüm merak ettikleriniz...

Emlak vergisi ödemelerinde yılın ilk taksit dönemi kapıya dayandı. Kira geliri beyanname sürecinin ardından gözler şimdi belediyelere çevrilirken, milyonlarca vatandaş "Acaba ben de muaf mıyım?" sorusuna yanıt arıyor. Emeklilerden ev hanımlarına, işsizlerden engellilere kadar geniş bir kesimi kapsayan "sıfır oranlı" vergi avantajı için kritik tarih 1 Haziran. Yasal şartları taşıyanlar tek kuruş ödemezken, muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar için ise geriye dönük para iadesi imkanı bulunuyor. Peki, brüt 200 metrekare sınırı nasıl hesaplanıyor? İşte mülk sahiplerinin merak ettiği tüm detaylarla, 15 soruda emlak vergisi muafiyeti rehberi...
1. Kimler muafiyet kapsamında?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaftır.
2. Çalışan emekliler yararlanır mı?
Hayır. Emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları gerekir. Çalışmayı bıraktıkları andan itibaren muafiyet hakları doğar. Ayrıca geçen yılki faiz, temettü gibi menkul sermaye iradı geliri 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl muafiyetten faydalanamaz.
3. Dul ve yetim aylığı bağlananlar da muaf mı?
Evet. Bu aylıklar dışında başka bir gelirleri yoksa emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.
4. Yazlıklar muafiyet kapsamında mı?
Sadece yılın belirli dönemlerinde kullanılan yazlıklar muafiyet dışındadır. Ancak emekli olup bu yazlıkta sürekli ikamet edenler için tek konut olması şartıyla muafiyet uygulanır.
5. Emekli çiftler ayrı evleri için muafiyetten yararlanır mı?
Eğer çift, kocaya ait evde oturuyor ve kadına ait ikinci bir ev kiradaysa, sadece kocanın oturduğu ev muaftır. Ancak kadına ait ev kirada değilse (boşsa veya ailece kullanılıyorsa), her iki ev için de şartlar sağlanıyorsa muafiyet uygulanabilir.
6. Konutta bizzat oturmak şart mı?
Hayır. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip kendisi de başka bir evde kirada oturanlar muafiyetten yararlanabilir. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden (eş yanı, çocuk yanı vb.) oturanlar muafiyetten yararlanamaz.
7. Hisseli evde metrekare sınırı nasıl uygulanıyor?
Evin toplamı 200 metrekareyi aşıyorsa, kişinin hissesine düşen pay 200 metrekarenin altında olsa bile muafiyet uygulanmaz.
8. İki ayrı evde hissesi olanlar yararlanabilir mi?
Birden fazla meskende hissesi olanlar, toplam metrekareye bakılmaksızın muafiyet hakkını kaybeder.
9. Yurt dışından emekli olanlara muafiyet var mı?
Hayır. Yasaya göre sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar bu haktan yararlanabilir.
10. Yeni alınan ev için vergi ne zaman ödenir?
Evin satıldığı yılın vergisini satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez, sadece belediyeye bildirimde bulunur. Bu yıl (2026) ev alan biri için ilk ödeme 2027 yılında başlar.
11. Muafiyet başvurusu nasıl yapılır?
Bağlı bulunulan belediyeye giderek ilgili formların (Emekli, Engelli veya Hiç Geliri Olmayanlar için hazırlanan formlar) doldurulup imzalanması yeterlidir.
12. Geçmişte ödenen vergiler geri alınabilir mi?
Evet. Muafiyet şartlarını taşıdığı halde bilmeden ödeme yapanlar, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde ödedikleri tutarları belediyeden geri isteyebilirler.
13. Ödemeler hangi tarihlerde yapılmalı?
Emlak vergisi iki taksittir. İlk taksit için son gün normalde 31 Mayıs'tır; ancak hafta sonuna denk gelirse ilk iş gününe (bu yıl 1 Haziran) kadar süre uzar. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar ödenmelidir.
14. Geliri olmayan ev hanımının eşi çalışıyorsa durum ne olur?
Hiçbir geliri olmayan ev hanımının eşinin veya çocuklarının bir gelirinin olması muafiyete engel değildir. Hanımefendi, kendi adına olan tek konutu için muafiyetten yararlanabilir.
15. Muafiyetten yararlanmak için her yıl başvuru gerekir mi?
Hayır, durumunuzda bir değişiklik (ev alma, işe girme vb.) olmadığı sürece bir kez başvuru yapmanız yeterlidir.