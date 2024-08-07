ABD’de acil ulusal güvenlik toplantısı!

IRAK'IN batısında bulunan Anbar'de, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli bir saldırı düzenlendi. Üsse 2 adet roket isabet etti ve saldırıda bazı ABD askerleri yaralandı. Bunun üzerine ABD Başkanı Joe Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki bir Amerikan üssüne düzenlenen ve bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı saldırıdan sonra ABD güçlerini savunmak ve personeline karşı herhangi bir saldırıya "kendi seçecekleri şekilde ve yerde" karşılık vermek için adımlar atıldığı açıklandı. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn el-Esad üssüne düzenlenen saldırı konusu konuşuldu. Bakan Austin, tırmanan bu durum ışığında ABD'nin bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirmeye yönelik tedbirler konusunda bir güncelleme yaptığı açıklandı.