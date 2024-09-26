Putin, Numan Kurtulmuş’u Kremlin’de kabul etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Kremlin'de kabul etti. Görüşmeye Rusya tarafından Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da katıldı. Toplantıda konuşan Putin, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin her alanda, özellikle parlamento düzeyinde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da bir araya geldiklerini hatırlatan Putin, Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinde yeniden görüşeceklerini belirtti. Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ekonomi ve sosyal alanlar başta olmak üzere başarılı bir şekilde geliştiğini vurgularken, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğine de dikkat çekti. "Biz iyi komşularız ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz" ifadesini kullanan Putin, görüşmede özel ilgi gerektiren bazı konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi