ABD başkanını bugün seçiyor

ABD'de bugün yapılacak kritik öneme sahip 60. başkanlık seçimleri, salıncak eyaletlerdeki belirsizliğin gölgesinde geçecek. ABD'de Demokratların adayı başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında sona gelindi. Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

SALINCAK EYALETLER ÖNEMLİ

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyalet Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'deki anketlerin ortalamasına göre Trump, yüzde 0,8 ile az farkla Harris'in önünde yarışı götürüyor. Trump'ın, rakibi Harris'e en büyük farkı, yüzde 1,9 ile Georgia ve yüzde 2,6 ile Arizona'da attığı görülüyor. Pensilvanya'da yüzde 0,3 önde olan Trump, Nevada'da yüzde 1 ve North Carolina'da yüzde 1,5 önde görünüyor. Öte yandan Harris, Michigan'da yüzde 0,9 ve Wisconsin'de yüzde 0,3'le rakibinin önünde çıkıyor.

GAZZE ETKİLİYOR

Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Michigan'da bu seçmenlerin oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye gidiyor ancak 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştiriyor. Harris, seçim kampanyası bünyesinde düzenlediği etkinliklerde seyircilerden yükselen Gazze protestolarına karşılık "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve esirlerin bir an önce kurtarılması için elinden gelen her şeyi yapacağını" söylüyor. Trump ise "Başkan olmuş olsaydı Gazze'deki savaşın hiç başlamayacağını" savunuyor. Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri 27 Ekim'de, başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini

söylediği için" Trump'ı desteklediklerini açıkladı.

3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLAR'

Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Kamala Harris için "Eğer bu kadın seçilirse, 3. Dünya Savaşı'nın başlaması çok mümkün" demişti. Öte yandan eski ABD Başkanı Trump'tan, kaybettiği 2020 seçimleri için "görevden ayrılmamalıydım" yorumu geldi. Başkan olduğu dönemde ülkedeki sınır güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Trump, "Görevi bırakmamalıydım, çok iyi işler yaptık" dedi.

MİLYONLAR ERKEN OY KULLANDI

ABD'DE başkanlık seçimi bugün yapılacak olmasına rağmen toplam 80 milyona yakın vatandaş erken oy kullandı. Bunlardan 40 milyondan fazlası şahsen oy verirken, yaklaşık 34 milyon ABD'li ise posta yoluyla erken oy kullandı. 244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçiminde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oy kullanmıştı.