PKK’dan bayrak sahteciliği

uriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab kentinde terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde yönetim binalarına ABD bayrağı çekildi. Olay dün meydana geldi. Suriye'nin başkenti Şam'a kadar gelen Suriye Milli Ordusu, bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den tamamen temizledi. Suriyeliler de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine doğru yola çıktı. Ayn el-Arab kentinde ise PKK'nın sözde yönetim binalarına çekilen ABD bayrağı, terör örgütünün korktuğu ve bu sebeple de muhalif güçlere karşı önlem almak istedikleri iddiaları güçleniyor.