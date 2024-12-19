Özgür Suriye’de ilk uçak havalandı

ESED rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasından sonra faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı ilk seferini, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'na yaptı. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şam'dan hareket eden ve gazetecilerle birlikte 43 kişiyi taşıyan uçak Halep Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Esad rejiminin devrilmesi sonrası bayraklarda yaşanan değişimle birlikte uçaklarda da yenilenme yapıldığı görüldü. Uçağın kanat ve kuyruk bölümünde bulunan üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı dikkat çekti.