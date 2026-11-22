Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi yeniden gündemde. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 23 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştireceği toplantıda, emeklilere yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, refah payı ve en düşük emekli aylığına ilişkin seçeneklerin yanı sıra iç ve dış politikadaki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ MASADA

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesinin Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına ek artış yapılması ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Düzenlemenin kapsamı ve uygulanma şekline ilişkin çalışmaların hangi aşamada olduğu toplantıda ele alınacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Emeklilerin merakla beklediği konuların başında en düşük emekli aylığına yapılabilecek artış geliyor. Gündemdeki seçenekler arasında en düşük emekli maaşının yükseltilmesi de bulunuyor. Ancak artış miktarı ve refah payı oranına ilişkin henüz kesinleşmiş bir rakam açıklanmadı.

Düzenlemeden yararlanacak emeklilerin kapsamı da çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.

DÜZENLEMENİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın daha önce düzenlemenin yeni yıldan önce hayata geçirileceğini belirttiği aktarıldı. Emekli maaşlarına yönelik çalışmanın bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve maaşlara ne kadar artış yapılacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

FON SORUŞTURMASI DA KABİNE GÜNDEMİNDE

Kabine toplantısında fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın adli ve idari boyutlarının ele alınacağı, yürütülen çalışmaların mevcut durumunun görüşüleceği belirtiliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK

Toplantının gündeminde olması beklenen bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler ile güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Süreç kapsamında atılan adımların ve son gelişmelerin Kabine üyeleri tarafından ele alınması bekleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER MASADA

Kabine toplantısında dış politikadaki gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve Ankara'nın diplomatik çözüm beklentisi gündeme gelecek başlıklar arasında gösteriliyor. İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

COP31 ZİRVESİNİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçlarının da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Toplantıda iklim müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ve zirvede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kabine gündeminin ardından gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilecek. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin ayrıntılarının netleşip netleşmeyeceği ise toplantı sonrasında belli olacak.