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Münbiç’te bomba yüklü araçla terör saldırısı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Münbiç’te bomba yüklü araçla terör saldırısı
SURİYE'NİN Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil yaralandı. Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Bölge sakinleri yaptığı açıklamada yaşanan patlamanın, PKK/YPG'den temizlendikten sonra Münbiç'teki 7. patlama olduğunu belirtti.
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