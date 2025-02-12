Hamas’tan Trump’a: Rehineleri istiyorsanız anlaşmaya uyun

İşgalci İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında gözler 15 Şubat cumartesi gününe çevrilmişti. Hamas, İsrail'in ateşkese uymadığı gerekçesiyle cumartesi günkü takası belirsiz süreyle erteledi. ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm rehinelerin cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"SORUMLUSU NETANYAHU"

Trump, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaparken kararın İsrail'e ait olduğunu aktardı. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise, "Trump, anlaşmaya her iki tarafın da uyması gerektiğini hatırlamalı, rehineleri geri almalarının tek yolu bu. Tehdit dilinin hiçbir değeri yok ve sadece işleri zorlaştırır" ifadelerine yer verildi. Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Horizon Center adlı siyasi araştırma grubunun direktörü İbrahim Dalalşa da "Büyük olasılıkla Cumartesi gününden önce bir uzlaşmaya varacaklar. Ama bu kriz Mart başında yaşanacak çok daha büyük bir krizin başlangıcı" yorumunda bulundu. İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ise, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasını askıya almasından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söyledi. Lapid, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın bu kararının, sürekli anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek istemediğini dile getiren Netanyahu'ya bir yanıt olduğunu kaydetti.