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İsrail yanıyor! Soykırımcılar uluslararası yardım istedi

Soykırımcı İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edildi. Hükümet yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İsrail yanıyor! Soykırımcılar uluslararası yardım istedi

İsrail İtfaiye Teşkilatı, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail yanıyor! Soykırımcılar uluslararası yardım istedi

İsrail yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı bildirildi.

İsrail yanıyor! Soykırımcılar uluslararası yardım istedi

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği belirtildi.

İsrail yanıyor! Soykırımcılar uluslararası yardım istedi

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

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