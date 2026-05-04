Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maaliyye, Cümeycime, Breyki, Kusaybe, Sureyfe, Safad Battih, Haris, Düveyr, Kefr Dunin, Cebşit, Arabsalim, Şarkiye, Furun ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı. Safad Battih beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Maaliyye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi yaşamını yitirdi. Haris beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi öldü.