CENTCOM: Savaş gemilerimiz Basra Körfezi’nde göreve başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), donanmalarına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve Basra Körfezi'nde görev yaptığını bildirdi. CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişine yönelik duyurduğu "Özgürlük Projesi"'ne ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşımda, "ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Özgürlük Projesi'ni desteklemek amacıyla Basra Körfezi'nde görev yapıyor" ifadesi kullanıldı.