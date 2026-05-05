İran ‘ABD gemisini vurduk’ dedi Amerika ise yalanlandı

İRAN basını, Hürmüz'de İran'ın uyarılarını dikkate almayan geminin vurulduğunu açıkladı ancak CENTCOM, saldırı iddialarını yalanladı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" ifade edildi. Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. CENTCOM konuya ilişkin açıklamada bulundu. İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğu ileri sürülen açıklamada, "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.