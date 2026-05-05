Katil İsrail Lübnan’da 2 bin 696 kişiyi öldürdü

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 artarak 2 bin 696'ya yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 696'ya, yaralı sayısı 8 bin 264'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 679 kişinin öldüğünü bildirmişti. İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.