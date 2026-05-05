Thiago Avila, İsrail’in işkencelerini anlattı

BREZİLYALI aktivist Thiago Avila ile Filistin asıllı İspanyol Seyf Ebu Kişk, İsrail tarafından mahkemeye çıkarıldı. Thiago Avila, avukatı aracığıyla açıklama yaparak İsrail'in işkencesinden bahsetti. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye saldırılarını sürdüren ve yardım girişlerine de izin vermeyen İsrail'in ablukasını kırmak isteyenler, Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu ile yola çıktı. Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na 29 Nisan akşamı Yunanistan'ın Girit Adası'nın batısındaki uluslararası sularda saldıran İsrail'in filodan alıkoyarak İsrail'e götürdüğü Brezilyalı aktivist Thiago Avila ile Filistin asıllı İspanyol Seyf Ebu Kişk, mahkemeye çıkarıldı. Avila, "Aşırı şiddete maruz kaldım, yüzüstü sürüklendim ve ağır şekilde dövülerek iki kez bayıldım" dedi.