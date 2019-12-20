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’daki çaresiz babanın oğlu için feryadı

Afyonkarahisar’daki çaresiz babanın oğlu için feryadı

20.12.2019, 11:47

’da DMD kas hastalığına yakalanan ve tedavi edilemezse hayatını kaybedecek olan 9 yaşındaki Ahmet Bostan’ın babası İsmail Bostan, oğlunun tedavisi için gerekli olan 17 bin doları bulabilmek için son çare olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tedavi için kendilerine yardım edilmesi durumunda gözünü ve böbreklerini hediye etmeye hazır olduğunu belirtti.

'ın Bayat ilçesine bağlı Sığırlı köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Bostan, DMD kas hastalığına yakalanan en küçük oğlunu tedavi ettirebilmek, 2 yıldır hastane hastane geziyor.

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