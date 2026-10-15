Başkan Erdoğan'dan sel felaketinden etkilenen bölgeler için mesaj: 'Saha tedbirlerimizi alıyoruz'

AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.

Antalya ve İstanbul 'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Türkiye Maarif Vakfı 10. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 10 sene büyük hedeflerle yola revan olan vakfımız 66 ülkede faaliyet gösteriyor. 75 bini aşkın öğrenciye nitelikli eğitim imkanı sunan vakfımızı bugün bir kere daha tebrik ediyorum. Bu başarı hepimiz için iftihar meselesidir. Esas başarımız bu rakamların arkasındaki insan hikayeleridir. Aslolan öğrenim gören çocuklarımızın hayatına kattığımız değerlerdir. Biz uluslararası eğitimi uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz.

Son 24 yılda eğitim alt yapımızı geliştirdik. Fırsat eşitliğini sağladık. Ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik. Okulların dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik. PISA 2025 sonuçlarına göre fen bilimleri, matematik alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en çok artıran ülke olduk.