İzmir’de kan donduran olay! Eşini poşetle boğmaya çalıştı

Olay, geçtiğimiz temmuz ayında Çiğli ilçesindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen bir kişi, yanında getirdiği anlaşmalı boşanma kağıdını ayrılma aşamasındaki karısına zorla imzalatmak istedi. Kadının bu teklifi reddetmesi üzerine saldırgan, kadına şiddet uyguladı.