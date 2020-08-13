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Haberler Afyonkarahisar Irak ve Suriye’den kaçak getirilen televizyon ve telefon yakalandı

ve ’den kaçak getirilen televizyon ve telefon yakalandı

Afyon'da jandarma tarafından, ve ’den kaçak getirilen televizyon ve telefon yakalandı. Yapılan operasyonda 19 adet cep telefonu, 6 adet tablet ve 3 adet televizyon ele geçirildi.

Irak ve Suriye’den kaçak getirilen televizyon ve telefon yakalandı

13.08.2020, 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,14:56

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından kaçak cep telefonu ve elektronik eşya satan bir iş yerine yönelik yapılan operasyonda Irak ve Suriye'den kaçak yollarla getirildiği tespit edilen cep telefonu, tablet ve televizyon ele geçirildi.

Operasyon kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde cep telefonu satışı yapan bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında Irak ve Suriye'den kaçak yollarla getirildiği öne sürülen 19 adet cep telefonu, 6 adet tablet ve 3 adet televizyon ele geçirildi. Operasyonun ardından 2 kişi gözaltın alındı.

IHA

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