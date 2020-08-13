Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Gölcük Mahallesi'ndeki bir restoranda, aralarında daha önce husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini sopa ve kürekle darbetti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Ö. ise Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Aydın'da sopa ve kürekli kavga: 3'ü ağır 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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