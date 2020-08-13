  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da sopa ve kürekli kavga: 3'ü ağır 4 yaralı

'da ve kürekli : 3'ü ağır 4 yaralı

'da bir restoranda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini ve kürekle darbetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da sopa ve kürekli kavga: 3'ü ağır 4 yaralı

13.08.2020, 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,09:21

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Gölcük Mahallesi'ndeki bir restoranda, aralarında daha önce husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini sopa ve kürekle darbetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Ö. ise Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Hırsızlık suçundan 13 kaydı bulunuyordu! O zanlı yakalandı Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı: Torunlarımı bir daha göremeyeceğimi sandım

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da sopa ve kürekli kavga: 3'ü ağır 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA