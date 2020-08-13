Haberler Aydın Aydın'da sopa ve kürekli kavga: 3'ü ağır 4 yaralı

Aydın'da sopa ve kürekli kavga: 3'ü ağır 4 yaralı

Aydın'da bir restoranda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini sopa ve kürekle darbetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13.08.2020, 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,09:21