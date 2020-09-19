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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da akılalmaz olay! Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı

Afyon'da akılalmaz olay! Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı

Afyon'da daha önce aldığı yakıtın parasını ödemeyen bir kişi, çıkan tartışmada çalışanı 'a otomobiliyle çarptı. 54 yaşındaki Çıldır'ın kendisine doğru sopayla geldiğini gören sürücü, Çıldır'ı yaraladıktan sonra kaçtı.

Afyon'da akılalmaz olay! Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı

19.09.2020, 13:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,13:17

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, daha önce aldığı yakıtın parasını ödemeyen kimliği belirsiz bir kişi, çıkan tartışmada kendisine doğru elinde sopayla koşan akaryakıt istasyonu çalışanı Tunay Çıldır'a (54) otomobiliyle çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Çıldır ağır yaralanırken, beraberinde bir kişi bulunan sürücü otomobiliyle kaçtı.

Olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca görüntülendi.


Olay, 17 Eylül Perşembe akşamı, 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi Yıldıztepe mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir sürücü ve beraberindeki kişi, otomobille akaryakıt istasyonuna geldi.

İddiaya göre, istasyon çalışanı Tunay Çıldır, ikiliden daha önce aldıkları yakıtın parasını ödemelerini istedi. İkili ile Çıldır arasında tartışma çıktı.

Turgay Çıldır, istasyondaki bir odadan eline aldığı sopayla otomobile doğru koşmaya başladı. Sürücü ise, otomobil ile Tunay Çıldır'a çarptı. Çıldır, araç ile duvar arasında sıkıştı.


2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Diğer çalışanların müdahalesi üzerine ikili, otomobille kaçtı. Ayakları ile omuzunda kırık bulunan Tunay Çıldır ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Tunay Çıldır'ın ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polisin soruşturması devam ediyor.


OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan olay anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde bir süre istasyon çalışanları ile araçtakilerin tartıştığı, daha sonra Tunay Çıldır'ın yan tarafta bulunan odaya doğru gittiği görülüyor. Ayrıca elinde sopayla dışarı çıkan Çıldır'ın koşarak araca doğru geldiği, aracın da Çıldır'a çarpma anı yer alıyor.

DHA

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