Yangın, Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyoenerji elektrik santralinde meydana geldi. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına tesis çalışanları müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü.
Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Biyoenerji elektrik santralinde yangın! Herkes seferber oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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