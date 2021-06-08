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Haberler Afyonkarahisar Muhalefete erken seçim göndermesi

Muhalefete erken seçim göndermesi

Muhalefete erken seçim göndermesi

8.6.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Güney beldesinde yapılan seçimde Cumhur İttifakı açık ara seçimi kazanırken, erken seçim isteyen muhalefet de ağzının payını aldı. Seçim sonucunu değerlendiren AK Parti Grup Başkan vekili Cahit Özkan, "Güney beldesinde adeta 2023 provası niteliğinde bir demokrasi seçim başarısı sergilendi. Milletimiz Türkiye düşmanlarıyla iş tutanları sandığa gömdü" derken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da," Hepsi hezimete uğradı" değerlendirmesinde bulundu.

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