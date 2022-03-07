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Haberler Afyonkarahisar Kaçak avcılar vurdukları hayvanlarla yakalandı

Kaçak avcılar vurdukları hayvanlarla yakalandı

7.3.2022

Kaçak avcılar vurdukları hayvanlarla yakalandı

Afyonkarahısar'ın Çay ilçesinde izinsiz avlanan 7 avcı, vurdukları hayvanlarla suçüstü yapıldı. Olay, Çay ilçesi Karamık Gölü'nde meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 adet tekne ile Karamık Gölü'ne girerek kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 27 avcı ile tek tek görüşüldü. Usulsüz avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında idari işlem yapılırken, 1 adet takozsuz tüfek, 3 kaset tabir edilen teybe ve usulsüz avlanan 4 sakarmeke, 7 ördek ve bir su çulluğuna el konuldu.

MURAT ŞENBAKLAVACI