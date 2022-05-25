  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da korku dolu dakikalar! İnşaatın 3. katına çıktı ve...

Afyon'da korku dolu dakikalar! İnşaatın 3. katına çıktı ve...

Afyonkarahisar'da psikiyatri tedavisi gören bir genç, henüz tamamlanmayan bir inşaatın 3. katına çıkarak intihara kalkıştı. Ekiplerin ikna çalışması sonucu intihardan vazgeçen genç gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız olarak tepki gösterdi.

İHA

25.05.2022, 16:46

Afyon’da korku dolu dakikalar! İnşaatın 3. katına çıktı ve...

Kent merkezi Gazlıgöl caddesinde bulanan ve tamamlanamayan bir inşaatın 3. kıtana çıkan bir genç aşağıya atlamak istedi. Durumun polise bildirilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eline taş ve kesici alet alan genç polis ekiplerinin yaklaşmasına izin vermedi. Daha sonra itfaiye ekipleri de aşağıda her ihtimale karşı hava yastığı açtı. Daha sonra müzakereci polislerin gelmesiyle ikna çabaları sonuç verdi ve genç intihar etmekten vazgeçti.

Binadan polis eşliğinde indirilen genç, gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız olarak "çekmeyin" diye tepki gösterdi.

Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA