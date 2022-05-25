Afyon’da korku dolu dakikalar! İnşaatın 3. katına çıktı ve...

Kent merkezi Gazlıgöl caddesinde bulanan ve tamamlanamayan bir inşaatın 3. kıtana çıkan bir genç aşağıya atlamak istedi. Durumun polise bildirilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eline taş ve kesici alet alan genç polis ekiplerinin yaklaşmasına izin vermedi. Daha sonra itfaiye ekipleri de aşağıda her ihtimale karşı hava yastığı açtı. Daha sonra müzakereci polislerin gelmesiyle ikna çabaları sonuç verdi ve genç intihar etmekten vazgeçti.

Binadan polis eşliğinde indirilen genç, gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız olarak "çekmeyin" diye tepki gösterdi.

Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi