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Haberler Afyonkarahisar Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı

Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı

Afyonkarahisar'da bayan zabıta memurlarının arama yaptığı çantadan 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı. Altın ve paralara zabıta ekipleri tarafından el konuldu, dilenci kadın emniyet ekiplerine teslim edildi

İHA

09.08.2022, 17:25

Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı

Afyonkarahisar'da dilencilere yönelik denetimde yakalanan bir kadının üzerinde onlarca altın ve 10 bin TL'ye yakın nakit para ile adeta bir servet ele geçirildi.



Afyonkarahisar Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler esnasında Bankalar Caddesi üzerinde dilencilik yapan Fatma U. isimli kadın gözaltına alınarak zabıta karakoluna götürüldü.

Burada dilencinin çantasında arama yapan bayan zabıta memurlarının ağzı adeta açık kaldı. Kadının çantasından 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı. Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara zabıta ekipleri tarafından el konuldu.



Öte yandan dilenci Fatma U. isimli kadın emniyet ekiplerine teslim edildi.

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