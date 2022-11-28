Pençe Kilit Harekatı şehidi baba evinde son yolculuğuna uğurlanacak

Sınır ötesinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Afyonkarahisarlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun naaşının akşam saatlerinde kente getirileceği ve düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Köroğlu'nun naaşının akşam saatlerinde uçak ile Denizli Çardak Askeri Hava Alanına getirileceği buradan da karayolu ile Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine götürüleceği kaydedildi. Vakit namazı beklenmeden Köroğlu'nun naaşının düzenlenecek cenaze töreni sonrası Başmakçı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.