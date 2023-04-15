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Haberler Afyonkarahisar Afyonlu şehit kabri başında tören ve dualarla anıldı

Afyonlu şehit kabri başında tören ve dualarla anıldı

Bingöl'de 22 yıl önce şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Çavuş Abdülkadir Kocatürk'ün seneyi devriyesi kabri başında tören ve dualarla anıldı.

İHA

15.04.2023, 14:40

Afyonlu şehit kabri başında tören ve dualarla anıldı

2001 yılında Bingöl'de şehit olan Kocatürk şehadetinin 22'nci yılında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki kabri başında yad edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından duaların okunduğu programa Şehit Kocatürk'ün babası Mustafa Kocatürk, aile üyeleri Astsubay Başçavuş Hasan Türk, Bolvadin ilçe karakol Komutanı Astsubay İbrahim Ergül, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Cezaevi Bölük Komutanı Celalettin Şahbaz, askerler ve polisler katıldı.



Tören sonrası asker ve polisler şehidin anne ve babasının elini öperek, hayır dualarını aldılar. Duygusal anların yaşandığı anmada anne ve baba gözyaşlarını tutamadı.

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