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Haberler Afyonkarahisar Annesiyle tır’ın altında kaldılar

Annesiyle tır’ın altında kaldılar

İHSAN KARATAŞ

20.6.2023

Gazete

Annesiyle tır’ın altında kaldılar
Afyonkarahisar-Uşak karayolunda meydana gelen kazada, sürücü anne ve 8 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- Uşak karayolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. H.Y., idaresindeki, otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken yine kendisiyle aynı istikamette seyir halinde olan G.E.'nin idaresindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kaza sonra çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada, araç sürücüsü H.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı D.Y.'nin ağır yaralandığını belirleyerek, Afyonkarahisar Üniversite Devlet Hastanesine sevkini sağladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü G.E. gözaltına alındı.
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