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Afyon'daki antik kentte bulundu! Bir aslana ya da pantere ait

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Apemia Antik Kenti'nde bir aslana ya da pantere ait olabileceği belirtilen çene kemiği bulundu. Çene kemiğinin Afyonkarahisar Müzesi'ne yerleştirildiği belirtildi.

İHA
Afyon’daki antik kentte bulundu! Bir aslana ya da pantere ait

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Antik kentin tespit edilen en önemli mimari yapısı antik tiyatrodaki bilimsel kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni, Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müze müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) işbirliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK), Dinar Kaymakamlığı ve belediyenin desteği ile 7 yıldır sürdürülüyor.

Bilimsel kazıda büyük bir kedi türüne ait olduğu düşünülen çene kemiği bulduklarını aktaran, kazının bilimsel danışmanı ve koordinatörü AKÜ Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ümit Emrah Kurt, bir aslana ya da pantere ait olabileceği ve antropologların üzerinde çalıştığını bildirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır ise bulunan çene kemiği ve sağlam çıkarılan kapların Afyonkarahisar Müzesi'ne yerleştirildiğini kaydetti.

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