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Haberler Afyonkarahisar Gaz sızıntısı iki kardeşin canını aldı

Gaz sızıntısı iki kardeşin canını aldı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Gaz sızıntısı iki kardeşin canını aldı
Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Tevfik (15) ile Şükriye Ünlü (17) kardeşler hayatını kaybetti, anne Fadime Ünlü tedaviye alındı. Merkeze bağlı Alacalı köyünde oturan Ünlü ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fadime Ünlü ile çocukları Tevfik ve Şükriye Ünlü'yü hastaneye götürdü. 2 kardeş hayatını kaybederken annenin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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